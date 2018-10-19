В 1 сезоне 5 серии сериала «Воочию» главная героиня не может избавиться от посттравматического стресса, связанного с неприятными медицинскими процедурами. Впоследствии у нее появляются яркие потусторонние видения, которые очень мешают жить.
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