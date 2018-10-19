В 1 сезоне 1 серии сериала «Воочию» большая семья переезжает в новую квартиру. Они абсолютно счастливы ровно до момента наступления ночи. Ведь именно ночью из шкафа в детской вылезает призрак покойной женщины.
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