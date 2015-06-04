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Киноафиша Сериалы Ганнибал Сезоны Сезон 3 Серия 5

Ганнибал 3 сезон 5 серия смотреть онлайн

Гарнир
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Все серии 3 сезона «Ганнибал»
Итальянская закуска ассорти
Сезон 3 / Серия 1 4 июня 2015
Весна
Сезон 3 / Серия 2 11 июня 2015
Второе блюдо
Сезон 3 / Серия 3 18 июня 2015
Аперитив
Сезон 3 / Серия 4 25 июня 2015
Гарнир
Сезон 3 / Серия 5 2 июля 2015
Десерт
Сезон 3 / Серия 6 9 июля 2015
Дижестив
Сезон 3 / Серия 7 18 июля 2015
Великий Красный дракон
Сезон 3 / Серия 8 25 июля 2015
И жена облаченная Солнцем..
Сезон 3 / Серия 9 1 августа 2015
И жена облаченная в Солнце
Сезон 3 / Серия 10 8 августа 2015
...И зверь из моря
Сезон 3 / Серия 11 15 августа 2015
Число зверя - 666
Сезон 3 / Серия 12 22 августа 2015
Гнев Агнца
Сезон 3 / Серия 13 29 августа 2015
О чем cерия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Ганнибал» итальянскому инспектору удается выйти на след сбежавшего психиатра. Он связывается с Мэйсоном, который требует от него доказательств. Ситуация резко получает трагический оборот. Джек также находит Лектера.

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