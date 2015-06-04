В 3 сезоне 5 серии сериала «Ганнибал» итальянскому инспектору удается выйти на след сбежавшего психиатра. Он связывается с Мэйсоном, который требует от него доказательств. Ситуация резко получает трагический оборот. Джек также находит Лектера.