В 3 сезоне 5 серии сериала «Ганнибал» итальянскому инспектору удается выйти на след сбежавшего психиатра. Он связывается с Мэйсоном, который требует от него доказательств. Ситуация резко получает трагический оборот. Джек также находит Лектера.
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