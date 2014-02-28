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Киноафиша Сериалы Ганнибал Сезоны Сезон 2 Серия 10

Ганнибал 2 сезон 10 серия смотреть онлайн

Легкий суп с кислинкой
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Все серии 2 сезона «Ганнибал»
Лёгкая закуска
Сезон 2 / Серия 1 28 февраля 2014
Первое блюдо Кайсеки
Сезон 2 / Серия 2 7 марта 2014
Хассун
Сезон 2 / Серия 3 14 марта 2014
Такиавасэ
Сезон 2 / Серия 4 21 марта 2014
Мукозукэ
Сезон 2 / Серия 5 28 марта 2014
Блюдо с крышкой
Сезон 2 / Серия 6 4 апреля 2014
Жаркое
Сезон 2 / Серия 7 11 апреля 2014
Пикули
Сезон 2 / Серия 8 18 апреля 2014
Питательное блюдо
Сезон 2 / Серия 9 25 апреля 2014
Легкий суп с кислинкой
Сезон 2 / Серия 10 2 мая 2014
Сезонные маринованные овощи”
Сезон 2 / Серия 11 9 мая 2014
Овощной суп с рисом
Сезон 2 / Серия 12 16 мая 2014
Десерт
Сезон 2 / Серия 13 23 мая 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Ганнибал» главные герои, кажется, начали сближаться. По крайней мере, Уилл действует точно по сценарию своего психотерапевта. Он приносит ему труп человека и с удовольствием следит за приготовлением ужина из его мяса.

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