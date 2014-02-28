Во 2 сезоне 10 серии сериала «Ганнибал» главные герои, кажется, начали сближаться. По крайней мере, Уилл действует точно по сценарию своего психотерапевта. Он приносит ему труп человека и с удовольствием следит за приготовлением ужина из его мяса.