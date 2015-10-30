В 5 сезоне 9 серии сериала «Гримм» Нику и его друзьям предлагают вступить в войну против Черного когтя и сторонников. Однако герой сомневается: стоит ли вмешиваться в чужой конфликт? Тем временем город ужасает еще одна волна жестоких убийств.