В 5 сезоне 9 серии сериала «Гримм» Нику и его друзьям предлагают вступить в войну против Черного когтя и сторонников. Однако герой сомневается: стоит ли вмешиваться в чужой конфликт? Тем временем город ужасает еще одна волна жестоких убийств.
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