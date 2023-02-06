Меню
Гримм
Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу»
В ожидании развязки неонуарного сериала, в центре которого населенный людьми и мифическими существами город Бург, смотрим «Невероятных» и другие мистические проекты, от которых невозможно оторваться.
Написать
6 февраля 2023 13:00
Конан Дойл такого никогда не писал: откуда взялась фраза «Элементарно, Ватсон», с которой в СССР сочинили сотни анекдотов
«Прострелил ему зад и прикончил»: в первом финале «Криминального чтива» было море крови – Тарантино поменял все в последний момент
«Уровень седьмого класса средней школы»: Отар Кушанашвили разнес в пух и прах Козловского в сериале «Бар "Один звонок"»
«Гладиатор» далеко не лучший: через 5 лет Ридли Скотт превзошел сам себя — показал, каким должен быть настоящий исторический эпик
Без «Ментовских войн», но с вампирами, колдунами и певцами: топ-3 проекта с участием Устюгова по мнению россиян
«Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан выбрал главную ленту года, и роскошная «F1» с экранизациями Кинга в пролете
Камчатка — фейк: «Очень странные дела» снимали далеко от России, но «советская» тюрьма оказалась настоящей
Коза в шоке, Панда в гневе: 88 серия «Маши и Медведя» - сплошная вечеринка, в которой нет места Маше
«Танцуют все!»: тест для тех, кто уверен, что знает все лица кино СССР — вспомните 5 лент по кадрам с актрисами-балеринами
Тест для фанатов советской фантастики: вспомните 5/5 фильмов по кадрам с космическим кораблем
«А мы жаловались на "Соло левелинг"...»: «Леди Баг» вернется к истокам и станет аниме – новая эра начнется уже с 1 ноября
