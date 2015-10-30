В 5 сезоне 16 серии сериала «Гримм» герои разбираются с убийством в церкви, где не так давно представили нового проповедника. По ходу дела становится понятно: жена священнослужителя считает, что его захватили дьявольские силы… Поверит ли ей Ник?
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