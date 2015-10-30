В 5 сезоне 20 серии сериала «Гримм» Ник тяжело переносит уход Адалинды. В сильном эмоциональном смятении он пытается встретиться с Ренардом, но в этом нет особого смысла. Шон хочет, чтобы герой вступил в Черный коготь, где уже находится его семья...
Related video
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Авторизация по e-mail