В 5 сезоне 20 серии сериала «Гримм» Ник тяжело переносит уход Адалинды. В сильном эмоциональном смятении он пытается встретиться с Ренардом, но в этом нет особого смысла. Шон хочет, чтобы герой вступил в Черный коготь, где уже находится его семья...