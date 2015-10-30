В 5 сезоне 17 серии сериала «Гримм» в городе случается еще одно жуткое убийство: парня похищают неизвестные, а затем обезглавливают. Главный герой понимает, что за мотив у злоумышленников. Параллельно он узнает, что Адалинда вернула свои чары.