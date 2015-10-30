В 5 сезоне 6 серии сериала «Гримм» главный герой расследует серию погромов на предприятиях, хозяевами которых являются сказочные существа. Когда полиции удается задержать причастного к атакам, он заманивает их в специально подготовленную западню...
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