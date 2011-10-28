В 1 сезоне 18 серии сериала «Гримм» герои начинают поиски опасного преступника, след которого ведет из-за границы. В рамках расследования Ник понимает, что подозреваемый, вероятнее всего, скрывается у вервольфа. Но почему волк прячет его у себя?