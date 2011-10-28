В 1 сезоне 11 серии сериала «Гримм» герой и его верный напарник пытаются поймать опасное чудовище, которое поглощает сердца людей. Параллельно в другом мире банда опасных существ уже открывает охоту не только за Ником, но и за его возлюбленной.