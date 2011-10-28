В 1 сезоне 16 серии сериала «Гримм» главный герой хочет наконец-то отдохнуть вместе со своей возлюбленной. Их отношения в последнее время начали стремительно ухудшаться. И причина Нику кристально ясна. Однако его светлым планам не суждено сбыться...