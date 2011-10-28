В 1 сезоне 3 серии сериала «Гримм» Ник и его напарник разбираются в жутком убийстве, произошедшем во время массового выступления. По ходу дела герой открывает все больше тайн своей загадочной семьи и получает не самое приятное указание «сверху».
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