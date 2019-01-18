В 5 сезоне 12 серии сериала «Грейс и Фрэнки» близится день свадьбы Бада и Эллисон, о котором они так долго мечтали. Однако избежать новых происшествий семейке не удается. Вернувшись в город, Грейс замечает, что у Фрэнки теперь все под контролем.