В 5 сезоне 10 серии сериала «Грейс и Фрэнки» в жизни героев наступает новый этап. Плотный рабочий график отнимает у Грейс последние силы. Фрэнки вступает в спор с Солом из-за ситуации с Койотом, а затем под воздействием травы сближается с Робертом.
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