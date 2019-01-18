В 5 сезоне 9 серии сериала «Грейс и Фрэнки» настойчивость Сола вызывает у Роберта беспокойство. Сайт «Вайбрант» перестает функционировать, из-за чего Грейс и Фрэнки приходится идти на переговоры с представителем «Уолден Виллас».
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