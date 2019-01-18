В 5 сезоне 13 серии сериала «Грейс и Фрэнки» ссора вновь превращает лучших подруг в соперниц. В связи с этим Грейс и Фрэнки воображают, как сложились бы их жизни, если бы они не съехались три года назад. Удастся ли женщинам прийти к компромиссу?