В 5 сезоне 11 серии сериала «Грейс и Фрэнки» женщины вновь сталкиваются с трудностями в бизнесе. Фрэнки решает проблему, возникшую по ее вине, тогда как Грейс предлагает альтернативу. Брианна тем временем оказывает Барри поддержку.
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