В 1 сезоне 8 серии сериала «Грейс и Фрэнки» женщины продолжают строить личную жизнь. Фрэнки по-новому смотрит на Джейкоба, тогда как Грейс сближается с Гаем. Сол всячески избегает дочери возлюбленного Брианны, которую боится.
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