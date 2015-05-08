В 1 сезоне 11 серии сериала «Грейс и Фрэнки» подруги и их бывшие мужья сталкиваются с новыми трудностями. На поверхность всплывают секреты прошлого, которыми Грейс делится с Фрэнки. Об этом узнает Сол, что приводит к настоящему скандалу.
Related video
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Авторизация по e-mail