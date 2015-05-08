В 1 сезоне 4 серии сериала «Грейс и Фрэнки» бывшие супруги впервые встречаются после семейного раскола на похоронах. Непредвиденное столкновение Хансенов и Бергстайнов пробуждает давние обиды, из-за чего мероприятие оказывается на грани срыва.
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