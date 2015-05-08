В 1 сезоне 2 серии сериала «Грейс и Фрэнки» взаимоотношения Роберта и Сола становятся открытыми. Их семьи стремительно погружаются в пучину затяжного развода. Чтобы справиться со стрессом, давние соперницы Грейс и Фрэнки закапывают топор войны.
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