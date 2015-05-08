В 1 сезоне 12 серии сериала «Грейс и Фрэнки» начинается подготовка к мальчишнику Сола и Роберта. Организацией занимаются Бад и Койот, но им не обойтись без помощи Брианны и Мэллори. Грейс тем временем пытается взбодрить Фрэнки неординарным способом.
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