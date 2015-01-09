В 6 сезоне 12 серии сериала «Хор» участники музыкального клуба вспоминают своих предшественников – первых ребят, которые попали на вокальные уроки к мистеру Шустеру. Что с ними произошло? И куда в итоге приведет их судьба? Ребята могут лишь гадать.
