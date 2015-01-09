Меню
Киноафиша Сериалы Хор Сезоны Сезон 6 Серия 11

Хор 2009 - 2015 11 серия 6 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Хор»
Лузер, как я
Сезон 6 / Серия 1 9 января 2015
Возвращение домой
Сезон 6 / Серия 2 9 января 2015
Искромсанный маленький гобелен
Сезон 6 / Серия 3 16 января 2015
Повелитель бури. Часть 1
Сезон 6 / Серия 4 23 января 2015
Повелитель бури. Часть 2
Сезон 6 / Серия 5 30 января 2015
То, что сейчас нужно миру
Сезон 6 / Серия 6 6 февраля 2015
Переход
Сезон 6 / Серия 7 13 февраля 2015
Свадьба
Сезон 6 / Серия 8 20 февраля 2015
Юная звезда
Сезон 6 / Серия 9 27 февраля 2015
Взлёт и падение Сью Сильвестр
Сезон 6 / Серия 10 6 марта 2015
Мы создали этот хоровой кружок
Сезон 6 / Серия 11 13 марта 2015
2009
Сезон 6 / Серия 12 20 марта 2015
Мечты сбываются
Сезон 6 / Серия 13 20 марта 2015
О чем серия

В 6 сезоне 11 серии сериала «Хор» участники музыкального клуба в очередной раз сталкиваются со своими заклятыми врагами. Исход соревнования долгое время остается неочевидным. Тем временем Рэйчел пытается принять крайне важное жизненное решение.

