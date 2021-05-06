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Дев4онки навсегда 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дев4онки навсегда
Киноафиша Сериалы Дев4онки навсегда Сезоны Сезон 1

Girls5eva
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дев4онки навсегда»

В 1 сезоне сериала «Дев4онки навсегда» история разворачивается вокруг четырех женщин среднего возраста. Много лет назад, еще в девяностых годах, они записали один громкий поп-хит, с которым выступали на сцене. У главных героинь был шанс стать кумирами миллионов, но вместо этого они ушли в тень. Женщины покинули мир шоу-бизнеса, вышли замуж, завели детей и полностью погрузились в проблемы обычных смертных. Волею случая бывшим певицам предоставляется еще один шанс завоевать славу. Но воспользуются ли они им?

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Дев4онки навсегда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
6 мая 2021
Как жизнь? D'wasg
Сезон 1 Серия 2
6 мая 2021
Альф Мусик Alf Musik
Сезон 1 Серия 3
6 мая 2021
Карма Carma
Сезон 1 Серия 4
6 мая 2021
Катскилл Catskills
Сезон 1 Серия 5
6 мая 2021
Остановиться и воздержаться Cease and Desist
Сезон 1 Серия 6
6 мая 2021
Э.И.Р.П.И.Г. A.I.R.P.I.G.
Сезон 1 Серия 7
6 мая 2021
Разные дороги Separ8 Ways
Сезон 1 Серия 8
6 мая 2021
График выхода всех сериалов
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