В 1 сезоне сериала «Дев4онки навсегда» история разворачивается вокруг четырех женщин среднего возраста. Много лет назад, еще в девяностых годах, они записали один громкий поп-хит, с которым выступали на сцене. У главных героинь был шанс стать кумирами миллионов, но вместо этого они ушли в тень. Женщины покинули мир шоу-бизнеса, вышли замуж, завели детей и полностью погрузились в проблемы обычных смертных. Волею случая бывшим певицам предоставляется еще один шанс завоевать славу. Но воспользуются ли они им?