В 1 сезоне 3 серии сериала «Girls5eva» четыре главные героини заняты поиском своего главного благодетеля — автора песен Альфа Мусика, который много лет назад писал им мегахиты. Параллельно Доун пытается понять, хочет ли она завести второго ребенка.
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