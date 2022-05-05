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Дев4онки навсегда 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дев4онки навсегда
Киноафиша Сериалы Дев4онки навсегда Сезоны Сезон 2

Girls5eva
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дев4онки навсегда»

Во 2 сезоне сериала «Дев4онки навсегда» история о популярной музыкальной группе продолжается. В центре событий вновь оказываются четыре участницы некогда успешного поп-коллектива. В начале 90-х они выпустили песню, которая стала хитом, а потом неожиданно пропали из медийного пространства. С тех пор прошло не одно десятилетие. Исполнительницы давно оставили мечты о сцене и юношеские амбиции, погрузившись в семейную жизнь. Но внезапно у них появилась возможность снова взойти на музыкальный олимп. В новом сезоне героини продолжат свой путь к славе. Впереди их ждет промотур. Но возвращение в шоу-бизнес связано со множеством трудностей.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Дев4онки навсегда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
5 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
5 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
5 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
12 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
19 мая 2022
B.P.E.
Сезон 2 Серия 6
26 мая 2022
Возврат Returnity
Сезон 2 Серия 7
2 июня 2022
Режим экскурсии Tour Mode
Сезон 2 Серия 8
9 июня 2022
График выхода всех сериалов
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