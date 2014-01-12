В 3 сезоне 7 серии сериала «Девочек» Ханна с подругами отправляется на выходные в Лонг-Айленд. Там девушка случайно встречает Элайджу и его друзей. Без раздумий она приглашает всех в свой пляжный дом, чтобы наконец-то повеселиться.
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