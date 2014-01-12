В 3 сезоне 4 серии сериала «Девочки» Ханна волнуется по поводу своей электронной книги. Джесса пытается выследить старого друга, которого она считала умершим. Марни не может успокоиться, когда видит, какое видео Чарли загрузил онлайн.
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