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Девушка из ниоткуда 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девушка из ниоткуда
Киноафиша Сериалы Девушка из ниоткуда Сезоны Сезон 1

Girl from Nowhere 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девушка из ниоткуда»

В 1 сезоне сериала «Девушка из ниоткуда» сюжет фокусируется на таиландской девочке-подростке по имени Нанно. Она появляется будто бы из ниоткуда, совершает свою миссию и исчезает в никуда. Как правило, главная героиня появляется в школах, ученики которых страдают от насилия, травли, издевательств и унижений. Нанно не только защищает всех униженных и оскорбленных, но и мстит тем, кто обижает других. Стремление девушки к справедливости настолько велико, что даже после своей несвоевременной кончины она продолжает преследовать школьных троллей и задир.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Девушка из ниоткуда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Уродливая правда The Ugly Truth
Сезон 1 Серия 1
8 августа 2018
Извинения Apologies
Сезон 1 Серия 2
15 августа 2018
Трофей Trophy
Сезон 1 Серия 3
22 августа 2018
Высшее общество Hi-So
Сезон 1 Серия 4
29 августа 2018
Социальная любовь Social Love
Сезон 1 Серия 5
5 сентября 2018
Стена чудес, часть 1 Wonderwall Part 1
Сезон 1 Серия 6
12 сентября 2018
Стена чудес, часть 2 Wonderwall Part 2
Сезон 1 Серия 7
19 сентября 2018
Потерянные и найденные Lost & Found
Сезон 1 Серия 8
26 сентября 2018
Ловушка Trap
Сезон 1 Серия 9
3 октября 2018
Спасибо, учитель Thank You, Teacher
Сезон 1 Серия 10
10 октября 2018
Ранг The Rank
Сезон 1 Серия 11
17 октября 2018
БФФ, часть 1 BFF Part 1
Сезон 1 Серия 12
24 октября 2018
БФФ, часть 2 BFF Part 2
Сезон 1 Серия 13
31 октября 2018
График выхода всех сериалов
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