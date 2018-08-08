В 1 сезоне сериала «Девушка из ниоткуда» сюжет фокусируется на таиландской девочке-подростке по имени Нанно. Она появляется будто бы из ниоткуда, совершает свою миссию и исчезает в никуда. Как правило, главная героиня появляется в школах, ученики которых страдают от насилия, травли, издевательств и унижений. Нанно не только защищает всех униженных и оскорбленных, но и мстит тем, кто обижает других. Стремление девушки к справедливости настолько велико, что даже после своей несвоевременной кончины она продолжает преследовать школьных троллей и задир.