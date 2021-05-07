Во 2 сезоне сериала «Девушка из ниоткуда» действие разворачивается вокруг загадочной таиландской девушки по имени Нанно. Она появляется в школах, где происходит что-то ужасное: абьюз, дискриминация, многочисленные унижения или травля. Нанно пытается восстановить справедливость в учебном заведении и спасает тех, кто стал жертвой жестокости собственных одноклассников и классного руководства. Главная героиня также серьезно нацелена на то, чтобы восстановить справедливость, причем абсолютно любыми способами. В новых эпизодах Нанно знакомится со своей главной соперницей, помогает мальчику-клептоману и спасает старшеклассницу от собственных родителей.