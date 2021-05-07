Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Девушка из ниоткуда 2018 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Девушка из ниоткуда
Киноафиша Сериалы Девушка из ниоткуда Сезоны Сезон 2

Girl from Nowhere 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Девушка из ниоткуда»

Во 2 сезоне сериала «Девушка из ниоткуда» действие разворачивается вокруг загадочной таиландской девушки по имени Нанно. Она появляется в школах, где происходит что-то ужасное: абьюз, дискриминация, многочисленные унижения или травля. Нанно пытается восстановить справедливость в учебном заведении и спасает тех, кто стал жертвой жестокости собственных одноклассников и классного руководства. Главная героиня также серьезно нацелена на то, чтобы восстановить справедливость, причем абсолютно любыми способами. В новых эпизодах Нанно знакомится со своей главной соперницей, помогает мальчику-клептоману и спасает старшеклассницу от собственных родителей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Девушка из ниоткуда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Беременная Pregnant
Сезон 2 Серия 1
7 мая 2021
Настоящая любовь True Love
Сезон 2 Серия 2
7 мая 2021
Минни и четыре трупа Minnie and the Four Bodies
Сезон 2 Серия 3
7 мая 2021
Юри Yuri
Сезон 2 Серия 4
7 мая 2021
Сотус Sotus
Сезон 2 Серия 5
7 мая 2021
Освобождение Liberation
Сезон 2 Серия 6
7 мая 2021
ДженниИкс JennyX
Сезон 2 Серия 7
7 мая 2021
Решение суда The Judgement
Сезон 2 Серия 8
7 мая 2021
График выхода всех сериалов
Вы думали, Борисов — лучший актер современности? Нет. И даже не Кологривый. Кинокритик назвал того, кто поистине завораживает
Вместо Камбербэтча — 64-летний шотландец: кто будет новым Шерлоком Холмсом
От Шира до Мордора это как от Тюмени до Москвы: сколько прошли Фродо и Сэм во «Властелине колец»
«Снимал какой-то дилетант»: 3 худших фильма Люка Бессона, о которых зрители мечтают забыть
А вы знали, что «Леди и Бродягу» пересняли с настоящими собаками? Ремейк есть, но восторгов не вызвал — рейтинг 6,2
Мультфильм «Плохие парни 2» оказался круче фильма «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом — и вы не представляете, что они вытворили в космосе
Цитата Раневской идеально описывает самый ожидаемый ужастик года: он оказался одним из самых необычных фильмов о любви
Сценарист «Долгой прогулки» боялся разгромного отзыва от Стивена Кинга — все закончилось куда лучше, чем ожидалось
Это вам не «Ночной дозор»: Тимур Бекмамбетов приложил руку к худшему Sci-Fi 2025 года (и, возможно, в истории) — кино получило 0/100
Не клоун, не злодей, а катастрофа: Пеннивайз из «Оно» страшнее Крюгера, Джейсона и Чужого вместе взятых — его происхождение доказывает, почему
Говорят, Варлей — ненастоящая: в «Вие» было две панночки, но миллионы зрителей так и не заметили подвоха
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше