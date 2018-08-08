В 1 сезоне 2 серии сериала «Девушка из ниоткуда» все мальчики в классе пытаются манипулировать новенькой Нанно, девочки же жестоки и ревнивы. Одноклассники всеми силами стремятся уничтожить главную героиню, но она все равно берет над ними верх.