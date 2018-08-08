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Киноафиша Сериалы Девушка из ниоткуда Сезоны Сезон 1 Серия 2

Девушка из ниоткуда 2018 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Девушка из ниоткуда»
Уродливая правда
Сезон 1 / Серия 1 8 августа 2018
Извинения
Сезон 1 / Серия 2 15 августа 2018
Трофей
Сезон 1 / Серия 3 22 августа 2018
Высшее общество
Сезон 1 / Серия 4 29 августа 2018
Социальная любовь
Сезон 1 / Серия 5 5 сентября 2018
Стена чудес, часть 1
Сезон 1 / Серия 6 12 сентября 2018
Стена чудес, часть 2
Сезон 1 / Серия 7 19 сентября 2018
Потерянные и найденные
Сезон 1 / Серия 8 26 сентября 2018
Ловушка
Сезон 1 / Серия 9 3 октября 2018
Спасибо, учитель
Сезон 1 / Серия 10 10 октября 2018
Ранг
Сезон 1 / Серия 11 17 октября 2018
БФФ, часть 1
Сезон 1 / Серия 12 24 октября 2018
БФФ, часть 2
Сезон 1 / Серия 13 31 октября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Девушка из ниоткуда» все мальчики в классе пытаются манипулировать новенькой Нанно, девочки же жестоки и ревнивы. Одноклассники всеми силами стремятся уничтожить главную героиню, но она все равно берет над ними верх.

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