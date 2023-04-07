Меню
Новости о сериале «Девушка из ниоткуда»
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров
На этой неделе стриминги предлагают обучиться искусству кулинарии, стать волонтером, отыскать в жизни приятные моменты и сразиться с динозаврами.
Написать
7 апреля 2023 15:00
От Кореи до Индии: 10 захватывающих азиатских сериалов на Netflix
Если вы уже посмотрели популярные американские проекты стримингового сервиса и даже изучили всю Европу, пора перейти к азиатским сериалам Netflix. У платформы есть проекты из разных стран в очень необычных жанрах.
Написать
11 июня 2021 11:40
