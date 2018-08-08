В 1 сезоне 12 серии сериала «Девушка из ниоткуда» группа старшеклассников открывает капсулу времени, которая много лет назад была зарыта на школьном дворе. В ходе встречи бывшие ученики вспоминают свою одноклассницу по кличке Психопатка Нанно.