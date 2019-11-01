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Киноафиша Сериалы Послания призрака Сезоны Сезон 1 Серия 13

Послания призрака 2019 13 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Послания призрака»
Призрак в Стране чудес, часть 1
Сезон 1 / Серия 1 1 ноября 2019
Призрак в Стране чудес, часть 2
Сезон 1 / Серия 2 1 ноября 2019
Призрак джунглей, часть 1
Сезон 1 / Серия 3 1 ноября 2019
Призрак джунглей, часть 2
Сезон 1 / Серия 4 1 ноября 2019
Дикий, дикий призрак, часть 1
Сезон 1 / Серия 5 1 ноября 2019
Дикий, дикий призрак, часть 2
Сезон 1 / Серия 6 1 ноября 2019
Дикий, дикий призрак, часть 3
Сезон 1 / Серия 7 1 ноября 2019
Искристый призрак, часть 1
Сезон 1 / Серия 8 1 мая 2020
Искристый призрак, часть 2
Сезон 1 / Серия 9 1 мая 2020
Искристый призрак, часть 3
Сезон 1 / Серия 10 1 мая 2020
Франкен-призрак, часть 1
Сезон 1 / Серия 11 1 мая 2020
Франкен-призрак, часть 2
Сезон 1 / Серия 12 1 мая 2020
Франкен-призрак, часть 3
Сезон 1 / Серия 13 1 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Послания призрака» главные герои неожиданно понимают, что теперь все жители города могут видеть бессердечного монстра. Времени на его спасение остается все меньше. В итоге друзьям приходится идти на самые крайние меры...

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