В 1 сезоне 13 серии сериала «Послания призрака» главные герои неожиданно понимают, что теперь все жители города могут видеть бессердечного монстра. Времени на его спасение остается все меньше. В итоге друзьям приходится идти на самые крайние меры...
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