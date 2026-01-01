Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Киноафиша
Сериалы
Послания призрака
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Послания призрака
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Послания призрака
Торонто, Онтарио, Канада
Гамильтон, Онтарио, Канада
Даты съемок сериала Послания призрака
Декабрь 2018
