Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Призраки Сезоны Сезон 2 Серия 3

Призраки 2019 3 серия 2 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 2 сезона «Призраки»
Серая леди
Сезон 2 / Серия 1 21 сентября 2020
О прошлой ночи
Сезон 2 / Серия 2 21 сентября 2020
Реддинг Уэдди
Сезон 2 / Серия 3 21 сентября 2020
Дело Томаса Торна
Сезон 2 / Серия 4 21 сентября 2020
Удар в ночи
Сезон 2 / Серия 5 21 сентября 2020
Идеальный день
Сезон 2 / Серия 6 21 сентября 2020
Призрак Рождества
Сезон 2 / Серия 7 23 ноября 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Призраки» Элисон и Майку приходится сразиться с последним препятствием на пути к сдаче особняка в аренду под мероприятия. На этот раз помехой становится прошлое капитана, который вернулся, чтобы поквитаться.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше