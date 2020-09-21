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Киноафиша Сериалы Призраки Сезоны Сезон 2 Серия 5

Призраки 2019 5 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Призраки»
Серая леди
Сезон 2 / Серия 1 21 сентября 2020
О прошлой ночи
Сезон 2 / Серия 2 21 сентября 2020
Реддинг Уэдди
Сезон 2 / Серия 3 21 сентября 2020
Дело Томаса Торна
Сезон 2 / Серия 4 21 сентября 2020
Удар в ночи
Сезон 2 / Серия 5 21 сентября 2020
Идеальный день
Сезон 2 / Серия 6 21 сентября 2020
Призрак Рождества
Сезон 2 / Серия 7 23 ноября 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Призраки» Майк впервые проводит ночь в особняке в одиночестве. Он взволнован и чувствует, что стены источают опасность. Между тем незваные гости отправляют привидений на защиту дома, который столь важен для них.

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