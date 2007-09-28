В 3 сезоне 12 серии сериала «Говорящая с призраками» Джим подозревает, что за ним охотится призрак того, кого он не смог спасти. В ходе расследования Мелинда понимает, что дух на самом деле преследует медсестру, с которой работает ее супруг.