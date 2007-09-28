Говорящая с призраками 2005 - 2010 8 серия 3 сезон
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Все серии 3 сезона «Говорящая с призраками»
Под землёй
Сезон 3 / Серия 128 сентября 2007
Не делай такого дома
Сезон 3 / Серия 25 октября 2007
Охота на героя
Сезон 3 / Серия 312 октября 2007
Нет спасенья
Сезон 3 / Серия 419 октября 2007
Груз того, что было
Сезон 3 / Серия 526 октября 2007
Дважды брошенный
Сезон 3 / Серия 62 ноября 2007
Несчастный медиум
Сезон 3 / Серия 79 ноября 2007
Дурная кровь
Сезон 3 / Серия 816 ноября 2007
Все призраки Грендвью
Сезон 3 / Серия 923 ноября 2007
Дух праздника
Сезон 3 / Серия 1014 декабря 2007
Книга сплетен
Сезон 3 / Серия 1111 января 2008
Не навреди
Сезон 3 / Серия 1218 января 2008
Не один дома
Сезон 3 / Серия 134 апреля 2008
Ожидающая у гроба
Сезон 3 / Серия 1411 апреля 2008
Снимая ужасы
Сезон 3 / Серия 1525 апреля 2008
Пропащие отцы
Сезон 3 / Серия 162 мая 2008
Мёртвая хватка
Сезон 3 / Серия 179 мая 2008
Глава семьи
Сезон 3 / Серия 1816 мая 2008
О чем cерия
В 3 сезоне 8 серии сериала «Говорящая с призраками» в доме обитают два духа, которые развлекаются тем, что подавляют волю жителей дома. Мелинда принимает решение помочь жильцам, которые ощущают себя в безопасности лишь вне родных стен.
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