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Говорящая с призраками
Сезоны
Говорящая с призраками (2005 - 2010), список сезонов
Ghost Whisperer
12+
Год выпуска
2005
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CBS
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Список сезонов сериала «Говорящая с призраками»
Сезон 1 / Season 1
2005,
22 эпизода
Сезон 2 / Season 2
2006,
22 эпизода
Сезон 3 / Season 3
2007,
18 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2008,
23 эпизода
Сезон 5 / Season 5
2009,
22 эпизода
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