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Киноафиша Сериалы Говорящая с призраками Сезоны Сезон 3 Серия 1

Говорящая с призраками 2005 - 2010 1 серия 3 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Говорящая с призраками»
Под землёй
Сезон 3 / Серия 1 28 сентября 2007
Не делай такого дома
Сезон 3 / Серия 2 5 октября 2007
Охота на героя
Сезон 3 / Серия 3 12 октября 2007
Нет спасенья
Сезон 3 / Серия 4 19 октября 2007
Груз того, что было
Сезон 3 / Серия 5 26 октября 2007
Дважды брошенный
Сезон 3 / Серия 6 2 ноября 2007
Несчастный медиум
Сезон 3 / Серия 7 9 ноября 2007
Дурная кровь
Сезон 3 / Серия 8 16 ноября 2007
Все призраки Грендвью
Сезон 3 / Серия 9 23 ноября 2007
Дух праздника
Сезон 3 / Серия 10 14 декабря 2007
Книга сплетен
Сезон 3 / Серия 11 11 января 2008
Не навреди
Сезон 3 / Серия 12 18 января 2008
Не один дома
Сезон 3 / Серия 13 4 апреля 2008
Ожидающая у гроба
Сезон 3 / Серия 14 11 апреля 2008
Снимая ужасы
Сезон 3 / Серия 15 25 апреля 2008
Пропащие отцы
Сезон 3 / Серия 16 2 мая 2008
Мёртвая хватка
Сезон 3 / Серия 17 9 мая 2008
Глава семьи
Сезон 3 / Серия 18 16 мая 2008
О чем cерия

В 3 сезоне 1 серии сериала «Говорящая с призраками» незнакомый дух пытается утянуть Мелинду под землю. Сначала девушка думает, что это ее отец, однако вскоре осознает, что перед ней человек, которому двадцать лет назад пыталась помочь мать героини.

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