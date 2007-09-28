В 3 сезоне 1 серии сериала «Говорящая с призраками» незнакомый дух пытается утянуть Мелинду под землю. Сначала девушка думает, что это ее отец, однако вскоре осознает, что перед ней человек, которому двадцать лет назад пыталась помочь мать героини.