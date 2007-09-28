В 3 сезоне 11 серии сериала «Говорящая с призраками» Люси и Криста общались через сообщения. Однако, когда двое решили назначить встречу, на свидание пришли брат и парень девушек. Случилась трагедия, и теперь один из погибших начинает свою месть.