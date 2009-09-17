Во 2 сезоне 9 серии сериала «Грань» на берегу появляются тела, похожие на огромных кальмаров. Пограничное подразделение взялось за исследование тел. Вскоре становится известно, что загадочные организмы по факту являются огромными паразитами.
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