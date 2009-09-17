Во 2 сезоне 20 серии сериала «Грань» Уолтеру приходится столкнуться с чрезвычайно неприятными известиями. Он рассказывает девочке Элле, племяннице Оливии, сказочную историю, в которой есть несколько музыкальных эпизодов с Оливией и агентом Бройлзом.
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