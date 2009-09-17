Во 2 сезоне 19 серии сериала «Грань» двое тинейджеров обнаружены мертвыми на складе. Оливия и ее напарники изучают улики с места преступления и пытаются установить мотивы главы оборотней Ньютона, ставшего их основным подозреваемым.
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail