Во 2 сезоне 17 серии сериала «Грань» с виду здоровая женщина умирает от заболевания, которого у нее при жизни не было. Агенты пытаются установить происхождение этого явления, не поддающегося никакой логике.
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