Во 2 сезоне 11 серии сериала «Грань» девочку-тинейджера находят мертвой. Когда мать решает выключить аппарат жизнеобеспечения и отдать ее органы другим пациентам, девочка открывает глаза и начинает говорить по-русски.
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